Günlük 180 litre yakıt tasarrufu sağlıyor... Tırlarda eksi 60'lara kadar soğutma yapabilen pil üretildi - Son Dakika
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Günlük 180 litre yakıt tasarrufu sağlıyor... Tırlarda eksi 60'lara kadar soğutma yapabilen pil üretildi

20.10.2022 11:43

Günlük 180 litre yakıt tasarrufu sağlıyor.

Günlük 180 litre yakıt tasarrufu sağlıyor... Tırlarda eksi 60'lara kadar soğutma yapabilen pil üretildi

Adana'da faaliyet gösteren bir firma, soğuk zincir taşıma tırlarının üzerine yeni geliştirilmiş PCM soğutma pilleri ve güneş enerjisi panelleri yerleştirerek hem alandan hem de yakıttan tasarruf edilmesini sağladı

Projeyi geliştiren Ercan Çıtak: "126 milyon Euro'luk bütçenin ülkemize getirilmesi için çalışacağız"

ADANA Adana'da faaliyet gösteren bir firma, frigorifik (soğuk zincir taşıma) tırlarının üzerine yeni geliştirilmiş PCM soğutma pilleri ve güneş enerjisi panelleri yerleştirerek hem alandan hem de yakıttan tasarruf edilmesini sağladı. Şuanda Nijerya'ya giden tır, günlük 180 litre yakıt tasarrufu sağlıyor.

Merkez Sarıçam ilçesi, İncirlik Mahallesi'nde uzun yıllardır faaliyet gösteren ATC Mekatronik firması, 6 yıldır soğuk hava tırlarının fazla yakıt tüketimini azaltmak için bir proje geliştirdi. Firma, tırların dorsesinin üzerine PCM faz değiştirici materyaller ve güneş panelleri yerleştirerek dorsedeki yakıt ile motor tanklarını devre dışı bıraktı. 6 yıldır AR-GE'si yapılan sistem ile tırlar hem alandan, hem tonajdan hem de günlük 180 litre yakıttan tasarruf sağlıyor.

Karbon emisyonu da olmayan tır dorselerinin fiyatıysa piyasaya göre yüzde 30 daha ucuza satılacak. Dünya Bankası tarafından düzenlenen bir yarışmada da 33 proje içerisinde birinci olan projenin ilk prototipinin testleri tamamlandı. Bir firmaya kiralanan prototip, Nijerya'ya giderek ve orada dondurma, süt ürünleri ve donuk gıda taşıyacak. Ayrıca tır dorsesi, Kasım ayında Dünya Bankası tarafından Mısır'da düzenlenecek 'COP 27' fuarında tanıtılacak. Adana'ya bu proje sayesinde seri üretimle birlikte 3 yılda 126 milyon Euro döviz girişi hedefleniyor.

Ercan Çıtak, yaptığı açıklamada, "Tamamen soğuk zincirde kullanılmak üzere taşımada problem, yakıtta, karbon izinde problem olduğu için emisyondan arındırmak için böyle bir proje geliştirdik. Bu alanda kullanılan önemli firmalar var. Biz bunları tamamen yok ederek altta yakıt tanklarını yok ederek böyle bir proje geliştirdik. Dünyada faz değiştirici materyal dediğimiz eksi 40'lara 60'lara kadar soğutma yapabilen bir malzemeden geliştirdiğimiz bir soğutma pilleri yaptık. ve bu soğutma pillerini treylere uygulayarak bu projeyi elde ettik. Yaklaşık 70-72 saat olan üzerinde güneş panelleri altında bataryası olan bir proje. ve bu projede şuanda Dünya Bankası'nın yarışmasından geçerek 1.'nci olan bir proje. Bu da Nijerya'ya gidecek. İlk çalışmayı orada tamamlayacak ve ondan sonra dünyanın 60 ülkesinde uygulanacak olan bir proje" dedi.

"Ülkemize kazandırılmış yeni bir teknoloji olacak"

Projenin ülkeye katkısına da değinen Çıtak, "Yakıttan emisyondan arındırmış olacağız. Döviz girdisi sağlayacağız ve ihracata yeni bir soluk getireceğiz. Ayrıca soğuk zincirle taşımada da farklı bir yol haritası belirlenmiş olacak. Ülkemize kazandırılmış olan yeni bir teknoloji olacak" diye konuştu.

Bu projenin sadece araçlarda kullanıma yönelik olmadığını belirten Çıtak, "Bunun soğuk hava depolarında hatta evlerde bile uygulayabiliriz. Hem soğutma anlamında hem de ısıtma anlamında. Yapmış olduğumuz projenin soğuk zincirde şuanda Ar-Ge çalışmaları bitti ürün geliştirmeye geçtik. Birçok sektörde uygulanabilecek olan bir proje. Şuanda ilk prototip yapıldı ve Nijerya'ya teslim edilecek. ve bundan sonraki süreçte yaklaşık 126 milyon Euro gibi bir bütçeden bahsediyoruz. Bunun ülkemize getirilmesi için çalışacağız" dedi.

Kaynak: İHA
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Dünya Bankası, Nijerya, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Günlük 180 litre yakıt tasarrufu sağlıyor... Tırlarda eksi 60'lara kadar soğutma yapabilen pil üretildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Günlük 180 litre yakıt tasarrufu sağlıyor... Tırlarda eksi 60'lara kadar soğutma yapabilen pil üretildi - Son Dakika
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