Günlük 195 litre kullanılıyor

DÜZCE(İHA) – Düzce'de içme ve kullanma suyu şebekesine çekilen kişi başı günlük ortalama su miktarının 195 litre olduğu bildirildi.



Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Düzce ilinde Belediyeler tarafından içme ve kullanma suyu şebekesine çekilen kişi başı günlük ortalama su miktarı 195 litre olarak hesaplandı. - DÜZCE