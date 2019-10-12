Son Dakika Haberleri: Günlük 195 litre kullanılıyor
Son Dakika Güncel Günlük 195 litre kullanılıyor

Günlük 195 litre kullanılıyor

56 dakika önce

DÜZCE(İHA) – Düzce'de içme ve kullanma suyu şebekesine çekilen kişi başı günlük ortalama su miktarının 195 litre olduğu bildirildi.

Günlük 195 litre kullanılıyor, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce'de içme ve kullanma suyu şebekesine çekilen kişi başı günlük ortalama su miktarının 195 litre olduğu bildirildi.


Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Düzce ilinde Belediyeler tarafından içme ve kullanma suyu şebekesine çekilen kişi başı günlük ortalama su miktarı 195 litre olarak hesaplandı. - DÜZCE

Türkiye İstatistik Kurumu, Kocaeli, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:46 Kaynak: İHA
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