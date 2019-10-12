Günlük 195 litre kullanılıyor
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DÜZCE(İHA) – Düzce'de içme ve kullanma suyu şebekesine çekilen kişi başı günlük ortalama su miktarının 195 litre olduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:46 Kaynak: İHA
DÜZCE(İHA) – Düzce'de içme ve kullanma suyu şebekesine çekilen kişi başı günlük ortalama su miktarının 195 litre olduğu bildirildi.
Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Düzce ilinde Belediyeler tarafından içme ve kullanma suyu şebekesine çekilen kişi başı günlük ortalama su miktarı 195 litre olarak hesaplandı. - DÜZCE
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