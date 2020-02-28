Günlük 2.5, aylık 75 liralık destek

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39 dakika önce
17 Şubat'ta TBMM'ye sunulan torba teklif komisyonda kabul edildi.
17 Şubat'ta TBMM'ye sunulan torba teklif komisyonda kabul edildi. 7 milyon sigortalının yararlanacağı asgari ücret desteğinin maliyeti 6.7 milyar lira olacak.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:04
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