- Günlük 300 büyükbaş hayvan kapasiteli mezbahanın temeli atıldı - Son Dakika

- Günlük 300 büyükbaş hayvan kapasiteli mezbahanın temeli atıldı

21.12.2020 20:25

- Günlük 300 büyükbaş hayvan kapasiteli mezbahanın temeli atıldı Kütahya'nın Simav ilçesinde, günlük 300 büyükbaş hayvan kesimi yapılabilecek mezbaha için ilk adım atıldı.

- Günlük 300 büyükbaş hayvan kapasiteli mezbahanın temeli atıldı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesinde, günlük 300 büyükbaş hayvan kesimi yapılabilecek mezbaha için ilk adım atıldı. Kapasitesi 50 büyükbaş hayvandan 300 büyükbaş hayvana çıkarılması planlanan mezbahanın, Kekliktepe mahallesi Çeyrekçi mevkiindeki 2 bin 500 metrekarelik arsa üzerinde, 850 metrekare taban alanlı olarak yapılacağı bildirildi.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, temel atma töreninde yaptığı konuşmada " Kütahya'nın ikinci büyük ilçesi olan Simav'da, tarım ve hayvancılıkta lider durumdayız. Uşak, Afyon, Kütahya, Eskişehir, Bursa, Balıkesir, İstanbul ve Manisa illerinin ortasında yer alması ve şehrimizde haftanın bir günü muntazam olarak kurulan hayvan pazarı nedeniyle de ilçemiz, bu saymış olduğum çevre illere, bölge ticaret merkezi şeklinde hizmet vermektedir. Öncesinde 50 büyükbaş kapasitesi olan mezbahamız, bundan böyle günlük 300 büyükbaş kapasiteyle hizmet vermeye devam edecek. Mezbahamız, Çeyrekçi mevkisinde 2 bin 500 metrekarelik bir arsada 850 metrekarelik taban alanı üzerinde kurulmaktadır. Yapılan işin 90 günlük bir inşaat süreci ve daha sonrasında da teslimi söz konusu olacak. Simav ilçesi, yaklaşık 3 milyon 200 bin TL maliyetli bir tesise sahip olacak. Tesisimizin büyük işletme ruhsatına sahip olması demek, Simav hayvan pazarından satın alınan hayvanların, Türkiye'nin dört bir yanına buradaki modern mezabahada kesim yapılmak suretiyle nakil edilebileceği anlamına geliyor. Üreticimize, çiftçimize ve ilçe ekonomisine yansıyacak olan hayırlı ve güzel bir iş olacak. Simav'a ve bölgemize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum" dedi.

Simav Belediye Başkanlığı tarafından kapasitesi artırılmak üzere temeli atılan mezbaha için yapılan törene, Kaymakam Türker Çağatay Halim, Belediye Başkanı Adil Biçer, Başkan Yardımcısı Fatih Kalay, Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat, Meclis ve Protokol Üyeleri, kasap esnafları ile vatandaşlar katıldı.

İlçe Müftüsü Muhammed Aydın tarafından yapılan duanın ardından kurban kesilip, mezbahanın kapasite genişletilmesi için temel atma çalışması başlatıldı.

- Günlük 300 büyükbaş hayvan kapasiteli mezbahanın temeli atıldı
- Günlük 300 büyükbaş hayvan kapasiteli mezbahanın temeli atıldı
- Günlük 300 büyükbaş hayvan kapasiteli mezbahanın temeli atıldı
- Günlük 300 büyükbaş hayvan kapasiteli mezbahanın temeli atıldı

Adil Biçer, Kütahya, Simav, Susuz, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel - Günlük 300 büyükbaş hayvan kapasiteli mezbahanın temeli atıldı - Son Dakika


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