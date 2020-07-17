Günlük 4 bin hayvan kapasiteli tesiste ilk pazarlığı Başkan Dündar yaptı - Son Dakika

Günlük 4 bin hayvan kapasiteli tesiste ilk pazarlığı Başkan Dündar yaptı

Osmangazi Belediyesi'nin Veysel Karani Mahallesi'nde inşa ettiği modern kurban satış ve kesim tesisinde kurbanlık satışları başladı.

Osmangazi Belediyesi'nin Veysel Karani Mahallesi'nde inşa ettiği modern kurban satış ve kesim tesisinde kurbanlık satışları başladı. Kurban Bayramı öncesinde hizmet vermeye başlayan tesiste, ilk kurbanlık satışında Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, vatandaşlar arasındaki pazarlığa aracılık etti.

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Osmangazi Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşların sağlıklı ve hijyenik koşullarda ibadetlerini yerine getirebilmesi için Veysel Karani Mahallesi'nde inşa ettiği modern kurban satış ve kesim tesisini hizmete açtı. 20 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere toplam 60 bin metrekareden oluşan tesiste, kesim öncesi hayvanların kalacağı toplam 250 padok yer alıyor. Günlük 4 bin hayvan kesim kapasitesine sahip tesiste, karantina bölümü, kesimhane, depolar, adaklık kurban satış bölümleri, zabıta ve veteriner noktaları ile 400 araçlık otopark bulunuyor.


Hijyenik Kurban Kesim ve Satış Kompleksi, Kurban Bayramı'nda oluşan çevre kirliliği ve kötü görüntülerin önüne geçecek olmasının yanı sıra güneş enerjisinden elektrik üretecek olması ile de Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor. Tesisin çatısına kurulacak güneş panelleri sayesinde yıllık ortalama 1 milyon 650 bin kW/h elektrik enerjisi üretilecek.


Veysel Karani Mahallesi'ndeki Hijyenik Kurban Kesim ve Satış Tesisi'ni inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a vatandaşlar, modern tesisi kazandırmasından dolayı teşekkür etti. Yeni tesisin çok güzel olduğunu belirten kurban satıcıları, "Bizleri çadırdan kurulu pazarlardan kurtarıp, böyle modern bir tesise kavuşturan başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Kendisinden Allah razı olsun. Eski pazarlarda, çadırlar rüzgardan yırtılıyordu. Yağışlı havalarda her yer çamur oluyordu. Şimdi son derece temiz bir ortamda satışlarımızı yapabiliyoruz" dedi.


Bursa'ya önemli bir tesisi kazandırdıklarına dikkat çeken Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, Osmangazi ilçesinde kurbanlık satış ve kesimlerinin artık daha hijyenik bir ortamda olacağına belirtti. Başkan Dündar, "Hijyenik Kurban Kesim ve Satış Tesisimiz, çatısıyla, padokların ayrı olmasıyla son derece modern bir yer oldu. Vatandaşlarımız, hijyenik bir ortamda kurbanlık hayvan alabilecek ve kurban ibadetlerini yerine getirebilecek. Kurban satıcılarının büyük bir çoğunluğu geldi. Kurbanlık alacak ve satış yapacak vatandaşlarımız için güzel bir ortam var. Biz de belediye olarak ilgili tüm müdürlüklerimiz ile hizmet veriyoruz. Bursa'nın merkezinde vatandaşlarımıza güzel bir hizmet sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.


Tesisteki padokları gezerek satıcılara hayırlı işler dileyen Başkan Dündar, kurbanlık satın alan bir vatandaşın pazarlığına aracılık ettik. Pandemi sonrası başlayan yeni normalde pazarlıkların geleneği olan tokalaşmanın yapılmamasını isteyen Başkan Dündar, alıcı ve satıcıya dirsek tokuşturması yaptırdı. - BURSA

Osmangazi Belediyesi, Kurban Bayramı, Mustafa Dündar, Osmangazi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 09:38 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Günlük 4 bin hayvan kapasiteli tesiste ilk pazarlığı Başkan Dündar yaptı - Son Dakika Ekonomi
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