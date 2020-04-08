Günlük 500 adet maske üretiyorlar - Son Dakika

Kütahya'nın Emet ilçesinde 12 gönüllü kursiye, 2 gönüllü usta öğretici ile günlük 500 adet maske üretiyor.



Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, yaptığı açıklamada, "Emet Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde sokağa çıkma kısıtlaması bulanan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayan görevlilerimizin, maske ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ilçemizden gönüllü kursiyerlerin girişimi ve Kaymakamlığımızın desteğiyle, Emet Halk Eğitim Merkezi binasında Korona virüs Covid-19 tedbirlerine uyarak maske üretimine başlandı. Kumaş ihtiyacımız Emet Belediyesi tarafından karşılanıyor. Kursiyerlerin kıyafetleri, terlikleri her gün dezenfekte ediliyor. Günlük üretilen 500 adet maske devlet hastanesinde sterilize edilerek kullanıma sunuluyor, Böylesine zor bir dönemden geçtiğimiz şu günlerde bu duyarlı davranışları için tüm kursiyerlerimize teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA