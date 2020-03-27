Günlük 500 maske üretiyorlar - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – ? Akçakoca'da bulunan Halk Eğitim Merkezi maske üretimine başladı. Günde 500 maske üreten Merkez, sahada çalışan veda destek grubuna maskeleri temin etmeyi sürdürüyor.



İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları Düzce'de çalışmalarını sürdürüyor. Piyasada maske sıkıntısının çekilmesinin ardından maske bulamayan grup üyelerinin sorununu Akçakoca Halk Eğitim Merkezi buldu. Akçakoca Halk Eğitim Merkezi sahada çalışan Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinin kullanması amaçlı maske üretimine geçti. Tek kullanımlık olan maskelerin üretimini merkezde bulunan gönüllü vatandaşlar dikerek tek tek paketlemesini de yaptı. Akçakoca Halk Eğitim Merkezi'nde günlük 500 adet üretilen maskeler Düzce'de il genelinde vefa sosyal destek grubunda bulunan görevlilere dağıtılıyor. - DÜZCE