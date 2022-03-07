Günlük 58 dakikamız oyun oynayarak geçiyor - Son Dakika
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Günlük 58 dakikamız oyun oynayarak geçiyor

07.03.2022 11:47
Günlük 58 dakikamız oyun oynayarak geçiyor

Ülkelerin oyun konsolu ile geçirdiği zaman dilimleri belli olurken, Türkiye'deki 16 ile 64 yaş arası kişilerin günlük 58 dakikasını oyun konsoluyla geçirdiği kaydedildi.

Ülkelerin oyun konsolu ile geçirdiği zaman dilimleri belli olurken, Türkiye'deki 16 ile 64 yaş arası kişilerin günlük 58 dakikasını oyun konsoluyla geçirdiği kaydedildi. Türkiye bu istatistikle, 1 saat 12 dakika olan dünya ortalamasının altında yer aldı.

We Are Social verilerinden elde edilen bilgilere göre, Türkiye'deki 16 ile 64 yaş arası kişilerin günlük 58 dakikasını oyun konsolu ile geçirdiği kaydedildi. Listede birçok ülke yer alırken, Suudi Arabistan 1 saat 58 dakika ile oyun konsolu ile en çok vakit geçiren ülke konumunda yer aldı. İkinci sıraya Tayland (1 saat 38 dakika) yerleşirken, üçüncü sırada Meksika'nın (1 saat 36 dakika) yer aldığı açıklandı. Oyun konsolu ile zaman geçirmede 16-64 yaş arasındaki kişilerin dünya ortalamasının 1 saat 12 dakika olduğu kaydedilirken, Türkiye'nin bu ortalamanın altında kaldığı görüldü. Verilere bakıldığında Türkiye günlük internet kullanımı (7 saat 57 dakika ) ve sosyal medya kullanımında (2 saat 57 dakika) dünya ortalamasının üzerinde yer alırken, burada daha alt sıralarda kaldığı saptandı.

Medya takip kurumu Ajans Press, oyunlar ile alakalı medyaya yansıyan haberleri inceledi. Ajans Press'in gazete, dergi, internet sitelerini incelediği araştırmada, 'Oyun konsolu ve mobil oyunlar' olmak üzere çıkan toplam haber sayısının 150 bine yakın olduğu görüldü. Veriler 2021 yılının başından bugüne hesaplanırken, yeni çıkan oyun konsolu modellerinin ve oyun konsolu fiyatlarının özellikle internette çokça yer edindiği görüldü. Medyada en çok yer alan diğer başlık ise oyun şirketlerinin aldığı değerlemeler oldu. Özellikle Türk oyun şirketlerinin aldığı yatırımlar dünya basınında da büyük yankı uyandırdı.

(İHA)

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Togo Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, Türkiye, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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