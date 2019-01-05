Günlük 70 Kamyon Kar Taşınıyor
1 saat önce
Günlük 70 kamyon kar taşınıyor Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, son yılların en etkili yağışları sonrasında kar kamyonlarla ilçe dışına taşınıyorBİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinin kar yığınlarıyla dolması sonrası ekipler, günlük ortalama 70 kamyon karı ilçe dışına taşıyor.
Günlük 70 kamyon kar taşınıyor Bingöl
'ün Karlıova
ilçesinde, son yılların en etkili yağışları sonrasında kar kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor
BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinin kar yığınlarıyla dolması sonrası ekipler, günlük ortalama 70 kamyon karı ilçe dışına taşıyor.
Geçtiğimiz hafta Türkiye
genelinde bir çok ilde etkili olan kar yağışı hem sevindirdi, hemde hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışının yoğun olduğu bölgelerden Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ise merkezde kar kalınlığı 40 santime kadar, yüksek kesimlerde ise 1 metreye kadar ulaştı. Kar yağışı sonrası kentte belediye ekipleri başladığı çalışmalara aralıksız olarak devam ediyor. İş makineleri yolları temizlerken, kamyonlara yüklenen kar ilçe dışına taşınıyor.Bu yıl yoğun bir kar yağışı gerçekleştiğini aktaran ekipler, her gün sabah erken saatlerinden akşama kadar günlük ortalama 70 kamyon karı ilçe dışına taşıdıklarını ifade etti.
Geçtiğimiz yıla göre bu yıl çok fazla kar yağışı olduğunu belirten vatandaşlar ise ekiplerin aralıksız kar temizleme çalışmasına şahit olduklarını aktardı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:38 Kaynak: İHA
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