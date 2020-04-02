Günlük 8 bin tulum 40 bin maske üretiliyor

Merzifon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Dağdelen, Merzifon'da günlük 8 bin adet tulum, 40 bin adet maske üretildiğini açıkladı.



Merzifon'da tekstil üreticilerinin, korona virüs salgını kapsamında en çok ihtiyaç duyulan maske ve hava geçirmez tulum üretimine başladığını aktaran Dursun Dağdelen, ürünlerin hijyenik ortamda üretildiğini kaydetti. Ürünlerin Sağlık Bakanlığı onaylı olduğunu bildiren Dağdelen, "Tüm dünyayı saran kovid-19 ün ülkemizde de görülmesi üzerine tekstil üreticilerimiz harekete geçip ilçemiz de günlük 40 bin adet maske ve 8 bin adet tulum üretmeye başladılar. Tamamen hijyenik ortamda ve Sağlık Bakanlığı onaylı maske ve tulum üreten üreticilerimizi ve özveri ile çalışan işçilerimizi tebrik ederim" dedi. - AMASYA