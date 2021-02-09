Günlük cirosu 1 milyon lira olan jigolo çetesi, işsiz vatandaşı "Sabaha kadar birlikte olmak istiyorum" yalanıyla kandırdı - Son Dakika

Günlük cirosu 1 milyon lira olan jigolo çetesi, işsiz vatandaşı "Sabaha kadar birlikte olmak istiyorum" yalanıyla kandırdı

09.02.2021 08:19

Yüzlerce kişiyi, haftalık 5-10 bin liralık kazanç vaadi ile dolandıran jigolo çetesine yönelik soruşturma tamamlandı. 18'i tutuklu 91 sanıklı dosyada, uygulanan yöntemler ise film senaryolarını aratmıyor.

Liderliğini müzisyen Çağatay Öztürk'ün (44) yaptığı 91 kişilik jigolo çetesine ilişkin hazırlanan iddianamede, dolandırılanlara dair önemli ayrıntılar ortaya çıktı.

10 GÜN İÇİNDE 120 BİN TL YATIRDI

İstanbul Adliyesi'nde görevli savcı Cem Üstündağ'ın imzasını taşıyan iddianameye göre, şebekeye 120 bin 660 lira kaptıran Mehmet K.'nin (48) polise başvurusu sonrası soruşturma başlatıldı. İfadesine göre Mehmet K., Eylül 2019'da internette gezindiği sırada 'Rüya Ajans', 'Çapkın Ajans', 'Gökyüzü Ajans' gibi jigolo sitelerine girip çıktı. Mehmet K. girdiği her siteye iletişim bilgilerini bıraktı. 400 liralık bir üyelik ücreti yatırmakla işe başlayan Mehmet K. 10 gün içinde 120 bin 660 lira yatırdıktan sonra dolandırıldığını anladı.

Günlük cirosu 1 milyon lira olan jigolo çetesi işsiz vatandaşı 'Sabaha kadar birlikte olmak istiyorum' yalanıyla kandırdı

"SİZİNLE SABAHA KADAR BİRLİKTE OLMAK İSTİYORUM"

Hürriyet'te yer alan habere göre; Kocaeli'nde yaşayan Emrullah Ö.'nün (40) ifadesine göre, jigolo çetesine 11 bin 600 lira kaptırdığı süreçte işsizdi. Emrullah Ö., geçen yıl 20-21 Şubat'ta 'Jider' isimli bir jigolo sitesine bilgilerini verdi. Kısa süre sonra aranan Emrullah Ö., 1300 liraya yakın üyelik ücreti yatırdı. Daha sonra ajans Emrullah Ö.'ye "Sizinle birlikte olmak isteyen kişi Tuğçe Hanım. Birazdan sizi arayacak" denildi. Kendisini Tuğçe olarak tanıtan kişi, Emrullah Ö.'ye "Senin adına ajansa 4 bin 500 lira yatırdım" dedi. Tuğçe, Emrullah Ö.'yü bir kez daha arayarak "Seninle sabaha kadar birlikte olmak istiyorum. Ajansa 10 bin TL daha gönderdim" dedi. Emrullah Ö., ajans tarafından aranarak "Tuğçe Hanım'la sabaha kadar birlikte olmak isterseniz 2000 lira daha yatırmanız gerekir" denildi.

Günlük cirosu 1 milyon lira olan jigolo çetesi işsiz vatandaşı 'Sabaha kadar birlikte olmak istiyorum' yalanıyla kandırdı

"BURADA ÇALIŞMAK SUÇTUR, PARAYA EL KOYDUM"

Birkaç saat sonra Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) paraya el koyduğu yalanını uyduran şebekeden kendisini "İhsan Beyoğlu" olarak tanıtan bir kişi, Emrullah Ö.'ye "Hesabına 22 bin 800 lira gönderilmiş. Bu ajans jigolo ajansı. Burada çalışmak suçtur. Paraya el koydum. 6 bin 800 lira daha yatır. Paranın sana gönderilmesini sağlayacağım" dedi. Hesabına para geleceğini düşünen Emrullah Ö. ifadesinde "Fakat hiçbir gelişme olmadı. Gece de bayan gelmedi" diye konuştu.

Günlük cirosu 1 milyon lira olan jigolo çetesi işsiz vatandaşı 'Sabaha kadar birlikte olmak istiyorum' yalanıyla kandırdı

"SESİ ÇOK GÜZELDİ"

Ankara'da inşaat ustası olarak çalışan ve 5 bin 400 lira dolandırılan Erdoğan G. (52) ise amacını "Ayda 5 bin TL nakit para karşılığı dul ve elit bayanlarla birlikte olup para kazanmak istedim" sözleri ile açıklıyor. Konyalı döküm işçisi Veysel S. (29) ise, jigolo üyeliği için kendisini arayan kadın için "Sesi çok güzeldi. Toplamda 10 bin lira yatırdım" diye konuştu.

GÜNLÜK CİRO 1 MİLYON LİRA

İddianameye göre, liderliğini görünürde müzik ile uğraşan Çağatay Öztürk'ün yaptığı jigolo çetesi Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt ve Avcılar'da kurdukları 10 ayrı çağrı merkezi üzerinden dolandırıcılık yaptı. Konuya yakın bir kaynak, 10 çağrı merkezi üzerinden günlük elde edilen cironun 1 milyon lirayı bulduğunu söylüyor. Şebeke üyelerinin çalışma saatlerinden, kurbanları ile yapacakları konuşmalara değin her ayrıntı önceden belirlenmiş durumda. Elde edilen paralar günlük olarak toplanıp çete yöneticilerine aktarılmış. Sanıklar, 'çıkar amaçlı örgüt kurma, 'örgüte üye olma' ve 'nitelikli dolandırıcılıkla' suçlanıyor.

Günlük cirosu 1 milyon lira olan jigolo çetesi, işsiz vatandaşı Sabaha kadar birlikte olmak istiyorum yalanıyla kandırdı

İstanbul Adliyesi, Türk Lirası, Ajans, Rüya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Günlük cirosu 1 milyon lira olan jigolo çetesi, işsiz vatandaşı 'Sabaha kadar birlikte olmak istiyorum' yalanıyla kandırdı - Son Dakika


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