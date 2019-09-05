Son Dakika Haberleri: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Son Dakika Ekonomi Haber

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

1 saat önce

Türkiye'de dün günlük bazda toplam 897 bin 606 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim ise 898 bin 654 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri, System.String[]

Türkiye'de dün günlük bazda toplam 897 bin 606 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim ise 898 bin 654 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 123 megavatsaat ile 17.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 661 megavatsaat ile 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün toplam 897 bin 606 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim miktarı ise 898 bin 654 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu üretimde ilk sırada 207 bin 436,5 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu 205 bin 546,2 megavatsaat ile doğal gaz ve 171 bin 693,9 megavatsaat ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye'de dün toplam 2 bin 928 megavatsat elektrik ihracatı, 3 bin 976 megavatsaat de elektrik ithalatı yapıldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 08:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Benim faize alerjim var" açıklaması
İranlı turistler kuyruk oldu, esnafın yüzü güldü Erdoğan: Nükleer füzemiz olmamasını kabul etmiyorum Çocuğuna içki içirilen baba konuştu: Kızımın onlarla kalmasını istemiyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 10:55:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]