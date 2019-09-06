Son Dakika Haberleri: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Son Dakika Ekonomi Haber

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

1 saat önce

Türkiye'de dün günlük bazda toplam 886 bin 991 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim ise 887 bin 876 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri, System.String[]

Türkiye'de dün günlük bazda toplam 886 bin 991 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim ise 887 bin 876 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 412 megavatsaat ile 17.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 293 megavatsaat ile 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün toplam 886 bin 991 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim miktarı ise 887 bin 876 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu üretimde ilk sırada 208 bin 382,8 megavatsaat ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu 207 bin 964,5 megavatsaat ile ithal kömür ve 170 bin 402,6 megavatsaat ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye'de dün toplam 3 bin 83 megavatsat elektrik ihracatı, 3 bin 967 megavatsaat de elektrik ithalatı yapıldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 08:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



SOM-B2 füzesi atış testinde hedefi başarıyla vurdu
Türkiye'nin ilk seyir füzesi SOM-B2'nin atış testi başarıyla gerçekleşti Hadise'den makyajsız ve bikinili iddialı poz! Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak Erdoğan çıkışı: O zaman mı alkışlanacaktık

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 10:44:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]