Son Dakika Haberleri: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

28 dakika önce

Türkiye'de dün günlük bazda toplam 838 bin 145 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim ise 838 bin 123 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri, System.String[]

Türkiye'de dün günlük bazda toplam 838 bin 145 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim ise 838 bin 123 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 698 megavatsaat ile 20.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 977 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün toplam 838 bin 145 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim miktarı ise 838 bin 123 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu üretimde ilk sırada 204 bin 75 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu 171 bin 19 megavatsaat ile doğal gaz santralleri ve 160 bin 115 megavatsaat ile barajlı santraller izledi.

Öte yandan, dün toplam 5 bin 439 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 418 megavatsaat de elektrik ithalatı yapıldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:20 Kaynak: AA
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