Son Dakika Haberleri: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

11 dakika önce

Türkiye'de dün günlük bazda toplam 864 bin 390 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim ise 862 bin 437 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri, System.String[]

Türkiye'de dün günlük bazda toplam 864 bin 390 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim ise 862 bin 437 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 315 megavatsaat ile 20.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 986 megavatsaat ile 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün toplam 864 bin 390 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim miktarı ise 862 bin 437 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu üretimde ilk sırada 207 bin 429 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu 192 bin 923 megavatsaat ile doğal gaz santralleri ve 156 bin 966 megavatsaat ile barajlı santraller izledi.

Öte yandan, dün toplam 5 bin 653 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 700 megavatsaat de elektrik ithalatı yapıldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:18 Kaynak: AA
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