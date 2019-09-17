Son Dakika Haberleri: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

10 dakika önce

Türkiye'de dün günlük bazda toplam 808 bin 737 megavatsaat elektrik üretilirken tüketim 806 bin 716 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri, System.String[]

Türkiye'de dün günlük bazda toplam 808 bin 737 megavatsaat elektrik üretilirken tüketim 806 bin 716 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 486 megavatsaat ile 20.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 615 megavatsaat ile 04.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda toplam 808 bin 737 megavatsaat elektrik üretilirken tüketim ise 806 bin 716 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 190 bin 720 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu 166 bin 794 megavatsaat ile barajlı santraller ve 158 bin 341 megavatsaat ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye'den dün toplam 5 bin 972 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı, elektrik ithalatı miktarı ise 3 bin 951 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:42 Kaynak: AA
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