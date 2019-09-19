Türkiye'de dün günlük bazda toplam 822 bin 476 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim 820 bin 282 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 943 megavatsaat ile 20.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 663 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda toplam 822 bin 476 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim ise 820 bin 282 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 209 bin 625 megavatsaat ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu 205 bin 126 megavatsaat ile ithal kömür santralleri ve 177 bin 652 megavatsaat ile barajlı santraller izledi.

Öte yandan, Türkiye'den dün toplam 5 bin 679 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı, elektrik ithalatı miktarı ise 3 bin 484 megavatsaat oldu.