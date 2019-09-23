Son Dakika Haberleri: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Son Dakika Ekonomi Haber

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

1 saat önce

Türkiye'de dün, günlük bazda toplam 664 bin 988 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim 661 bin 753 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri, System.String[]

Türkiye'de dün, günlük bazda toplam 664 bin 988 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim 661 bin 753 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi, 32 bin 933 megavatsaat ile 20.00'de, en düşük tüketim ise 23 bin 914 megavatsaat ile 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda toplam 664 bin 988 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim ise 661 bin 753 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 173 bin 478 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, 150 bin 666 megavatsaat ile barajlı hidroelektrik santralleri ve 126 bin 498 megavatsaat ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye'den dün toplam 7 bin 203 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı, elektrik ithalatı miktarı ise 3 bin 968 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'li Senatör Graham: Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesi oldukça önemli
Son başvuru tarihi 27 Eylül! TÜBİTAK koruma alacak Siirt'te 'ışık hadisesi' için binlerce kişi toplandı Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim senaryosu: İktidar gerçekle yüzleşip erken seçime gidecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 11:29:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]