Son Dakika Haberleri: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

1 saat önce

Türkiye'de dün, günlük bazda toplam 784 bin 39 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim 781 bin 88 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri, System.String[]

Türkiye'de dün, günlük bazda toplam 784 bin 39 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim 781 bin 88 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi, 37 bin 373 megavatsaat ile 20.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 275 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda toplam 784 bin 39 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim ise 781 bin 88 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 203 bin 537 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, 187 bin 632 megavatsaat ile doğal gaz santralleri ve 163 bin 708 megavatsaat ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye'den dün toplam 5 bin 929 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı, elektrik ithalatı miktarı ise 2 bin 978 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:50 Kaynak: AA
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