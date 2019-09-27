Son Dakika Haberleri: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

1 saat önce

Türkiye'de dün, günlük bazda toplam 787 bin 591 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim 784 bin 704 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri, System.String[]

Türkiye'de dün, günlük bazda toplam 787 bin 591 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim 784 bin 704 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi, 36 bin 934 megavatsaat ile 20.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 453 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda toplam 787 bin 591 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim ise 784 bin 704 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 202 bin 613 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, 188 bin 97 megavatsaat ile doğal gaz santralleri ve 164 bin 535 megavatsaat ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye'den dün toplam 6 bin 791 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı, elektrik ithalatı miktarı ise 3 bin 904 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:08 Kaynak: AA
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