Son Dakika Haberleri: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

24 dakika önce

Türkiye'de dün, günlük bazda toplam 666 bin 824 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim 663 bin 976 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri, System.String[]

Türkiye'de dün, günlük bazda toplam 666 bin 824 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim 663 bin 976 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi, 33 bin 218 megavatsaat ile 20.00'de, en düşük tüketim ise 24 bin 38 megavatsaat ile 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda toplam 666 bin 824 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim ise 663 bin 976 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 187 bin 839 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, 132 bin 831 megavatsaat ile barajlı hidroelektrik santralleri ve 130 bin 986 megavatsaat ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye'den dün toplam 8 bin 953 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı, elektrik ithalatı miktarı ise 6 bin 105 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:34 Kaynak: AA
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