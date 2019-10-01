Son Dakika Haberleri: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

44 dakika önce

Türkiye'de dün, günlük bazda toplam 761 bin 760 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim 759 bin 947 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri, System.String[]

Türkiye'de dün, günlük bazda toplam 761 bin 760 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim 759 bin 947 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi, 37 bin 187 megavatsaat ile 20.00'de, en düşük tüketim ise 25 bin 91 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda toplam 761 bin 760 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim ise 759 bin 947 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 199 bin 291 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, 173 bin 921 megavatsaat ile doğal gaz santralleri ve 154 bin 702 megavatsaat ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye'den dün toplam 7 bin 560 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı, elektrik ithalatı miktarı ise 5 bin 749 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:08 Kaynak: AA
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