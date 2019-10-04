Son Dakika Haberleri: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Son Dakika Ekonomi Haber

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

3 saat önce

Türkiye'de dün günlük bazda toplam 790 bin 98 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim 784 bin 432 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri, System.String[]

Türkiye'de dün günlük bazda toplam 790 bin 98 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim 784 bin 432 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 209 megavatsaat ile 20.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 215 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün toplam 790 bin 98 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim ise 784 bin 432 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 203 bin 113 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, 187 bin 31 megavatsaat ile doğal gaz santralleri ve 136 bin 714 megavatsaat ile linyit izledi.

Öte yandan, Türkiye'den dün toplam 28 bin 490 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı, elektrik ithalatı miktarı ise 9 bin 336 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



17 yaşındaki gencin intiharı sonrası siber güvenlik uzmanı demircan'dan 'mavi balina'...
iPhone 11 Türkiye Satış Tarihi Açıklandı Rumlardan Türkiye'ye küstah çıkış! Yavuz sondaj gemisinde çalışanları tutuklamakla tehdit ettiler Kuru incirde 3 günde 22 milyon dolarlık ihracat yapıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 13:17:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]