Son Dakika Haberleri: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Son Dakika Ekonomi Haber

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

32 dakika önce

Türkiye'de dün günlük bazda toplam 740 bin 548 megavatsaat elektrik üretilirken tüketim ise 735 bin 96 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri, System.String[]

Türkiye'de dün günlük bazda toplam 740 bin 548 megavatsaat elektrik üretilirken tüketim ise 735 bin 96 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 34 bin 490 megavatsaat ile 20.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 601 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün toplam 740 bin 548 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim miktarı ise 735 bin 96 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu üretimde ilk sırada 184 bin 486 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu 167 bin 603 megavatsaat ile doğal gaz santralleri ve 132 bin 823 megavatsaat ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye'de dün toplam 10 bin 171 megavatsat elektrik ihracatı, 4 bin 719 megavatsaat de elektrik ithalatı yapıldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 02:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Avrupa Parlamentosu Başkanı'ndan yatırım için Türkiye'yi seçen Volkswagen'e skandal çağrı
Dünyada bir ilk! Nuran, tam 21 yıldır Amerikalı bir çocuğun akciğeri ile nefes alıyor 5 Alman vatandaşı terör suçlamasıyla Türkiye'de gözaltına alındı Milyonluk soruya doğru cevap veren Arda Ayten'e Demet Akalın'dan tebrik

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 14:42:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]