Türkiye'de dün günlük bazda toplam 771 bin 841 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 768 bin 181 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 337 megavatsaat ile 20.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 417 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün toplam 771 bin 841 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim miktarı ise 768 bin 181 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu üretimde ilk sırada 192 bin 986 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu 151 bin 748 megavatsaat barajlı hidroelektrik ve 151 bin 30 megavatsaat ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye'de dün toplam 6 bin 197 megavatsat elektrik ihracatı, 2 bin 537 megavatsaat de elektrik ithalatı yapıldı.