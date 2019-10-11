Son Dakika Haberleri: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

1 saat önce

Türkiye'de dün günlük bazda toplam 766 bin 805 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 763 bin 857 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri, System.String[]

Türkiye'de dün günlük bazda toplam 766 bin 805 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 763 bin 857 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 495 megavatsaat ile 20.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 620 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün toplam 766 bin 805 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim miktarı ise 763 bin 857 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu üretimde ilk sırada 197 bin 128 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu 191 bin 120 megavatsaat ile doğal gaz ve 158 bin 798 megavatsaat ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye'de dün toplam 6 bin 558 megavatsat elektrik ihracatı, 3 bin 610 megavatsaat de elektrik ithalatı yapıldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Dışişleri Bakanlığından "harekatı onaylamıyoruz" açıklaması yapıldı
Trump: Türkiye ile Kürtler 200 yıldır savaşıyor NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'ye geldi Finlandiya'nın ardından Norveç de Türkiye'ye silah satışını askıya aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 10:59:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]