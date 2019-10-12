Son Dakika Haberleri: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

1 saat önce

Türkiye'de dün günlük bazda toplam 765 bin 103 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 762 bin 75 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri, System.String[]

Türkiye'de dün günlük bazda toplam 765 bin 103 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 762 bin 75 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 538 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 26 bin 401 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün toplam 765 bin 103 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim miktarı ise 762 bin 75 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu üretimde ilk sırada 185 bin 221 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu 183 bin 082 megavatsaat ile doğal gaz ve 158 bin 268 megavatsaat ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye'de dün toplam 6 bin 79 megavatsat elektrik ihracatı, 3 bin 51 megavatsaat de elektrik ithalatı yapıldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:26 Kaynak: AA
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