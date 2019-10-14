Son Dakika Haberleri: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

46 dakika önce

Türkiye'de dün günlük bazda toplam 648 bin 892 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 646 bin 707 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri, System.String[]

Türkiye'de dün günlük bazda toplam 648 bin 892 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 646 bin 707 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 32 bin 81 megavatsaat ile 20.00'de, en düşük tüketim ise 23 bin 388 megavatsaat ile 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün toplam 648 bin 892 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 646 bin 707 megavatsaat olarak kaydedildi.

Söz konusu üretimde ilk sırada 181 bin 895 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu 143 bin 891 megavatsaat ile barajlı santraller ve 132 bin 448 megavatsaat ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan Türkiye'de dün toplam 9 bin 357 megavatsat elektrik ihracatı, 7 bin 172 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:27 Kaynak: AA
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