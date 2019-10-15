Türkiye'de dün günlük bazda toplam 747 bin 733 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 742 bin 946 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 312 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 24 bin 199 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün toplam 747 bin 733 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 742 bin 946 megavatsaat olarak kaydedildi.

Söz konusu üretimde ilk sırada 202 bin 923 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu 161 bin 239 megavatsaat ile barajlı santraller ve 144 bin 919 megavatsaat ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan Türkiye'de dün toplam 8 bin 182 megavatsat elektrik ihracatı, 3 bin 395 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.