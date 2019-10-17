Türkiye'de dün günlük bazda toplam 775 bin 552 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 770 bin 367 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 364 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 26 bin 511 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün toplam 775 bin 552 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 770 bin 367 megavatsaat olarak kaydedildi.

Söz konusu üretimde ilk sırada 206 bin 321 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu 186 bin 308 megavatsaat ile doğal gaz santralleri ve 155 bin 288 megavatsaat ile barajlı santralleri izledi.

Öte yandan Türkiye'de dün toplam 8 bin 34 megavatsat elektrik ihracatı, 2 bin 850 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.