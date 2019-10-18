Türkiye'de dün günlük bazda toplam 775 bin 782 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 770 bin 54 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 428 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 26 bin 445 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün toplam 775 bin 782 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 770 bin 54 megavatsaat olarak kaydedildi.

Söz konusu üretimde ilk sırada 206 bin 524 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu 193 bin 723 megavatsaat ile doğal gaz santralleri ve 147 bin 805 megavatsaat ile barajlı santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye'de dün toplam 7 bin 921 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 193 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.