Türkiye'de dün günlük bazda toplam 768 bin 362 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 762 bin 948 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 86 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 26 bin 584 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün toplam 768 bin 362 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 762 bin 948 megavatsaat olarak kaydedildi.

Söz konusu üretimde ilk sırada 207 bin 442 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu 191 bin 981 megavatsaat ile doğal gaz santralleri ve 149 bin 389 megavatsaat ile barajlı santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye'de dün toplam 8 bin 638 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 224 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.