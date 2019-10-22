Son Dakika Haberleri: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

1 saat önce

Türkiye'de dün günlük bazda toplam 740 bin 132 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 737 bin 268 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri, System.String[]

Türkiye'de dün günlük bazda toplam 740 bin 132 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 737 bin 268 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 120 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 23 bin 898 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün toplam 740 bin 132 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 737 bin 268 megavatsaat olarak kaydedildi.

Söz konusu üretimde ilk sırada 201 bin 109 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu 131 bin 981 megavatsaat ile doğal gaz santralleri ve 131 bin 772 megavatsaat ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye'de dün toplam 8 bin 369 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 504 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 09:24 Kaynak: AA
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