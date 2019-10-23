Son Dakika Haberleri: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

17 dakika önce

Türkiye'de dün günlük bazda 767 bin 961 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 761 bin 998 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri, System.String[]

Türkiye'de dün günlük bazda 767 bin 961 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 761 bin 998 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 300 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 26 bin 229 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün toplam 767 bin 961 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 761 bin 998 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Elektrik üretiminde ilk sırada 205 bin 540 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunları 137 bin 302 megavatsaat ile linyit santralleri ve 130 bin 774 megavatsaat ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye'den dün 7 bin 888 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı. Bin 925 megavatsaatlik ithalat gerçekleştirildi.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Soçi Mutabakatı'nı Rus yetkililer değerlendirdi: Türkiye ve Rusya diplomatik zafer kazandı
Son dakika: Rusya: Türkiye'ye S-400'ün tüm unsurlarının sevkiyatı yapıldı Kremlin'den Suriye'deki Kürtlere çağrı: ABD sizi kışkırtıyor, dinlemeyin Dolar/TL, 5,7850 seviyesinden işlem görüyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 10:59:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]