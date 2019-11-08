Türkiye'de dün günlük bazda toplam 768 bin 482 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 769 bin 531 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 514 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 26 bin 978 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün toplam 768 bin 482 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 769 bin 531 megavatsaat olarak kaydedildi.

Söz konusu üretimde ilk sırada 197 bin 339 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu 168 bin 33 megavatsaat ile doğal gaz santralleri ve 136 bin 784 megavatsaat ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye'de dün toplam 6 bin 405 megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 454 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.