Son Dakika Haberleri: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

7 saat önce

Türkiye'de dün günlük bazda toplam 759 bin 771 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 762 bin 444 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri, System.String[]

Türkiye'de dün günlük bazda toplam 759 bin 771 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 762 bin 444 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 691 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 27 bin 141 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün toplam 759 bin 771 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 762 bin 444 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Elektrik üretiminde ilk sırada 177 bin 807 megavatsaat ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunları 175 bin 33 megavatsaat ile ithal kömür santralleri ve 138 bin 835 megavatsaat ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye'den dün 5 bin 302 megavatsaat elektrik ihraç edildi, 7 bin 975 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 10:02 Kaynak: AA
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