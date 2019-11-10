Türkiye'de dün günlük bazda toplam 728 bin 574 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 734 bin 64 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 35 bin 199 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 26 bin 820 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün toplam 728 bin 574 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 734 bin 64 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Elektrik üretiminde ilk sırada 187 bin 859 megavatsaat ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunları 174 bin 145 megavatsaat ile ithal kömür santralleri ve 142 bin 614 megavatsaat ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 10 bin 787 megavatsaat elektrik ihraç edildi, 5 bin 298 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.