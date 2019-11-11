Türkiye'de dün günlük bazda toplam 650 bin 731 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 655 bin 909 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 32 bin 358 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 24 bin 764 megavatsaat ile 09.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün toplam 650 bin 731 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 655 bin 909 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Elektrik üretiminde ilk sırada 168 bin 844 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu 145 bin 605 megavatsaat ile linyit santralleri ve 110 bin 400 megavatsaat ile barajlı santraller izledi.

Öte yandan, dün 5 bin 986 megavatsaat elektrik ihraç edildi, 11 bin 164 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.