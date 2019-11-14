Son Dakika Haberleri: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

6 saat önce

Türkiye'de dün günlük bazda 780 bin 527 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 782 bin 206 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri, System.String[]

Türkiye'de dün günlük bazda 780 bin 527 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 782 bin 206 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 798 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 27 bin 486 megavatsaat ile 04.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 780 bin 527 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 782 bin 206 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Elektrik üretiminde ilk sırada 195 bin 788 megavatsaat ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunları 192 bin 938 megavatsaat ile ithal kömür santralleri ve 144 bin 291 megavatsaat ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 7 bin 452 megavatsaat elektrik ihraç edildi, 9 bin 130 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:28 Kaynak: AA
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