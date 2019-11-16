Son Dakika Haberleri: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

6 saat önce

Türkiye'de dün günlük bazda 787 bin 509 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 789 bin 830 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri, System.String[]

Türkiye'de dün günlük bazda 787 bin 509 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 789 bin 830 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 397 megavatsaat ile 18.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 441 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 787 bin 509 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 789 bin 830 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Elektrik üretiminde ilk sırada 205 bin 844 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, 204 bin 912 megavatsaat ile doğal gaz santralleri ve 140 bin 183 megavatsaat ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 5 bin 358 megavatsaat elektrik ihraç edildi, 7 bin 679 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 09:00 Kaynak: AA
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