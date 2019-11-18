Türkiye'de dün günlük bazda toplam 656 bin 503 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 660 bin 707 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 32 bin 618 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 24 bin 676 megavatsaat ile 09.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün toplam 656 bin 503 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 660 bin 707 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Elektrik üretiminde ilk sırada 201 bin 729 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, 131 bin 804 megavatsaat ile linyit santralleri ve 112 bin 433 megavatsaat ile hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 7 bin 880 megavatsaat elektrik ihraç edildi, 12 bin 84 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.