Son Dakika Haberleri: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

6 saat önce

Türkiye'de dün günlük bazda toplam 656 bin 503 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 660 bin 707 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri, System.String[]

Türkiye'de dün günlük bazda toplam 656 bin 503 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 660 bin 707 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 32 bin 618 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 24 bin 676 megavatsaat ile 09.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün toplam 656 bin 503 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 660 bin 707 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Elektrik üretiminde ilk sırada 201 bin 729 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, 131 bin 804 megavatsaat ile linyit santralleri ve 112 bin 433 megavatsaat ile hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 7 bin 880 megavatsaat elektrik ihraç edildi, 12 bin 84 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 09:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tümer Metin: Devamlı turnuvalara gidebilseydik Mesut bizi seçebilirdi
Yunan polisi, 30 göçmeni döverek Türkiye'ye geri gönderdi Bangladeş, fiyatı 2 ayda 8 kat artınca Türkiye dahil 4 ülkeden soğan ithal etmeye başladı Erdoğan'dan olay yaratacak petrol çıkışı: Birileri paylaşım içinde, bizim önümüze de getirdiler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 15:21:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]