Son Dakika Haberleri: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

6 saat önce

Türkiye'de dün günlük bazda toplam 770 bin 179 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 772 bin 608 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri, System.String[]

Türkiye'de dün günlük bazda toplam 770 bin 179 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 772 bin 608 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 492 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 25 bin 253 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün toplam 770 bin 179 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 772 bin 608 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Elektrik üretiminde ilk sırada 205 bin 738 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, 197 bin 156 megavatsaat ile doğal gaz santralleri ve 134 bin 466 megavatsaat ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 8 bin 3 megavatsaat elektrik ihraç edildi, 10 bin 431 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 09:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



EURO 2020'yi kazanan 69 milyon euroyu kasasına koyacak
Taraftarı kızdıran Olcay Şahan: Kendimi affettireceğim Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekillerine talimatı erken seçim tartışmalarını alevlendirdi AB, Türkiye'ye yapılan mali yardımlarda 85 milyon euro kesintiye gitti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 15:40:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]