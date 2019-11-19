Türkiye'de dün günlük bazda toplam 770 bin 179 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 772 bin 608 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 492 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 25 bin 253 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün toplam 770 bin 179 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 772 bin 608 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Elektrik üretiminde ilk sırada 205 bin 738 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, 197 bin 156 megavatsaat ile doğal gaz santralleri ve 134 bin 466 megavatsaat ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 8 bin 3 megavatsaat elektrik ihraç edildi, 10 bin 431 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.