Türkiye'de dün günlük bazda 808 bin 621 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 812 bin 156 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 23 megavatsaat ile 18.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 12 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 808 bin 621 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 812 bin 156 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Elektrik üretiminde ilk sırada 226 bin 176 megavatsaat ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, 207 bin 440 megavatsaat ile ithal kömür santralleri ve 139 bin 760 megavatsaat ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 8 bin 637 megavatsaat elektrik ihraç edildi, 12 bin 172 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.