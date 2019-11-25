Türkiye'de dün günlük bazda 688 bin 518 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 696 bin 814 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 34 bin 180 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 25 bin 971 megavatsaat ile 09.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 688 bin 518 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 696 bin 814 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Elektrik üretiminde ilk sırada 200 bin 130 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, 140 bin 222 megavatsaat ile doğal gaz santralleri ve 132 bin 233 megavatsaat ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 5 bin 468 megavatsaat elektrik ihraç edildi, 13 bin 764 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.