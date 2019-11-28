Türkiye'de dün günlük bazda 834 bin 801 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 840 bin 260 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 994 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 27 bin 671 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 834 bin 801 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 840 bin 260 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Elektrik üretiminde ilk sırada 234 bin 439 megavatsaat ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, 202 bin 196 megavatsaat ile ithal kömür santralleri ve 157 bin 347 megavatsaat ile hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 5 bin 384 megavatsaat elektrik ihraç edildi, 10 bin 843 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.