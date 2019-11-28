Son Dakika Haberleri: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

6 saat önce

Türkiye'de dün günlük bazda 834 bin 801 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 840 bin 260 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri, System.String[]

Türkiye'de dün günlük bazda 834 bin 801 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 840 bin 260 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 994 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 27 bin 671 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 834 bin 801 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 840 bin 260 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Elektrik üretiminde ilk sırada 234 bin 439 megavatsaat ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, 202 bin 196 megavatsaat ile ithal kömür santralleri ve 157 bin 347 megavatsaat ile hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 5 bin 384 megavatsaat elektrik ihraç edildi, 10 bin 843 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye ile Libya arasında tarihi anlaşma! Rum ve Yunanların Doğu Akdeniz oyunu bozulacak
Cem Uzan, Türkiye'ye dönecek mi? Avukatı açıklama yaptı: Yeniden yargılanması için başvurduk Macron'dan küstah Türkiye tepkisi: Suriye'ye operasyon yapıp dayanışma beklemesinler - Arnavutluk'ta bir deprem daha- Deprem sonrası insanlar panikle açık alanlara çıktı- Oluşturulan...

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 16:13:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]