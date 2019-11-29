Son Dakika Haberleri: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

6 saat önce

Türkiye'de dün günlük bazda 820 bin 75 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 825 bin 295 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri, System.String[]

Türkiye'de dün günlük bazda 820 bin 75 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 825 bin 295 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 515 megavatsaat ile 18.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 182 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 820 bin 75 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 825 bin 295 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Elektrik üretiminde ilk sırada 222 bin 158 megavatsaat ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, 205 bin 994 megavatsaat ile ithal kömür santralleri ve 128 bin 705 megavatsaat ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 4 bin 290 megavatsaat elektrik ihraç edildi, 9 bin 510 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 09:40 Kaynak: AA
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