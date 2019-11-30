Türkiye'de dün günlük bazda 820 bin 867 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 827 bin 706 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 254 megavatsaat ile 18.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 356 megavatsaat ile 04.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 820 bin 867 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 827 bin 706 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Elektrik üretiminde ilk sırada 206 bin 457 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, 166 bin 363 megavatsaat ile doğal gaz santralleri ve 134 bin 949 megavatsaat ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 5 bin 11 megavatsaat elektrik ihraç edildi, 11 bin 849 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.