Türkiye'de dün günlük bazda 771 bin 478 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 779 bin 796 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 516 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 27 bin 756 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 771 bin 478 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 779 bin 796 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Elektrik üretiminde ilk sırada 208 bin 52 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, 183 bin 961 megavatsaat ile doğal gaz santralleri ve 134 bin 964 megavatsaat ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 4 bin 572 megavatsaat elektrik ihraç edildi, 12 bin 890 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.