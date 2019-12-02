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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

7 saat önce

Türkiye'de dün günlük bazda 709 bin 625 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 713 bin 977 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri, System.String[]

Türkiye'de dün günlük bazda 709 bin 625 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 713 bin 977 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 34 bin 727 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 25 bin 955 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 709 bin 625 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 713 bin 977 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Elektrik üretiminde ilk sırada 200 bin 592 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, 127 bin 406 megavatsaat ile linyit santralleri ve 119 bin 973 megavatsaat ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, dün 6 bin 757 megavatsaat elektrik ihraç edildi, 11 bin 109 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:08 Kaynak: AA
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