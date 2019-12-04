Son Dakika Haberleri: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

6 saat önce

Türkiye'de dün günlük bazda 830 bin 944 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 829 bin 610 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri, System.String[]

Türkiye'de dün günlük bazda 830 bin 944 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 829 bin 610 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 217 megavatsaat ile 18.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 281 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 830 bin 944 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 829 bin 610 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Elektrik üretiminde ilk sırada 224 bin 414 megavatsaat ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, 208 bin 735 megavatsaat ile ithal kömür santralleri ve 140 bin 421 megavatsaat ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 7 bin 72 megavatsaat elektrik ihraç edildi, 5 bin 738 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 09:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Roberto Carlos Türkiye'ye geleceği iddialarını yalandı
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten Türkiye'ye yeşil ışık Kasım'da Türkiye'nin en sıcak yeri Adana oldu Son dakika: Erdoğan ve Trump NATO Liderler Zirvesi'nde bir araya geldi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 16:24:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]