Türkiye'de dün günlük bazda 830 bin 944 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 829 bin 610 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 217 megavatsaat ile 18.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 281 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 830 bin 944 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 829 bin 610 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Elektrik üretiminde ilk sırada 224 bin 414 megavatsaat ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, 208 bin 735 megavatsaat ile ithal kömür santralleri ve 140 bin 421 megavatsaat ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 7 bin 72 megavatsaat elektrik ihraç edildi, 5 bin 738 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.